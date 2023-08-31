Данил Глебов рассказал, как узнал о ближайших матчах сборной России 

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов признался, что получил информацию по поводу товарищеских матчей сборной России перед матчем с «Локомотивом» в Кубке России (2:1) от нападающего железнодорожников Сергея Пиняева.

Чего жду от матчей сборной? Честно говоря, узнал об всех играх национальной команды только от Пиняева перед матчем с «Локомотивом». Получил информацию не от Карпина, а именно от Пиняева», — приводит слова 23-летнего футболиста «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что сборная России во главе с Валерием Карпиным проведёт в сентябре товарищеские игры против национальной команды Катара и олимпийской сборной Египта.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от выступлений в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.