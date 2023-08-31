Мешков обслужит матч Кубка России на плавучем доке в Баренцевом море

Российский футбольный союз назначил арбитра категории ФИФА Виталия Мешкова на матч Пути регионов Кубка России между кировским «Динамо» и клубом из Медиалиги 2Drots, который состоится в плавучем доке, расположенном в Баренцевом море.

Встреча третьего раунда состоится в понедельник. Для матча в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка Мурманской области уложено футбольное поле. Вместе с искусственным покрытием, которое отвечает всем регламентным требованиям проведения футбольного матча FONBET Кубка России, на площадке были возведены трибуны для зрителей.

«Матч пройдёт в огромном плавучем доке. Всего две недели назад там была морская вода, но сейчас там уложен футбольный газон, который соответствует стандартам и регламентным требованиям для проведения матча Кубка России. После матча это поле будет передано детской школе Мурманской области, а на его месте начнётся строительство новой морской платформы по производству сжиженного природного газа», — заявил вице-президент РФС Денис Соловьёв.

Помогать Мешкову будут Александр Богданов и Илья Елеференко, а также резервный арбитр Константин Юданов. Система видеопомощи арбитрам на данном матче работать не будет. Начало матча — 4 сентября в 14:00 по московскому времени.