Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии 

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом чемпионата Саудовской Аравии по итогам августа. Об этом сообщает пресс-служба саудовской лиги.

В текущем месяце португалец отметился пятью забитыми мячами и отдал три ассиста.

Как утверждает источник, в борьбе за звание лучшего игрока месяца 38-летний нападающий обошел форварда «Аль-Хиляля» Малкома, который ранее выступал за «Зенит» и футболиста «Аль-Ахли» Рияда Мареза.

Роналду присоединился к «Аль-Насру» в январе 2023 года. Всего за «всемирный клуб» он провёл 23 матча, забил 19 голов и сделал пять результативных передач.