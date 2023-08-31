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Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии 

Португалец выиграл борьбу за награду у бывшего игрока «Зенита» Малкома. 
Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии 
31 августа 2023 18:05
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом чемпионата Саудовской Аравии по итогам августа. Об этом сообщает пресс-служба саудовской лиги.

В текущем месяце португалец отметился пятью забитыми мячами и отдал три ассиста.

Как утверждает источник, в борьбе за звание лучшего игрока месяца 38-летний нападающий обошел форварда «Аль-Хиляля» Малкома, который ранее выступал за «Зенит» и футболиста «Аль-Ахли» Рияда Мареза.

Роналду присоединился к «Аль-Насру» в январе 2023 года. Всего за «всемирный клуб» он провёл 23 матча, забил 19 голов и сделал пять результативных передач.

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