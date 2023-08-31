Оглашён состав сборной Англии на матчи с Украиной и Шотландией

Стал известен состав сборной Англии на сентябрьские матчи с Украиной (в рамках отбора Евро-2024) и Шотландией (товарищеская игра). Заявка сборной Англии на сентябрь 2023:

Вратари: Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»);

Защитники: Бен Чилуэлл, Леви Колвилл (оба — «Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Марк Геи («Кристал Пэлас»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер (Манчестер Сити);

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал»), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак»), Келвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»);

Нападающие: Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — «Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Эдди Нкетиа, Букайо Сака (оба — «Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»).

Матч с Украиной состоится 9 сентября, встреча с Шотландией запланирована на 12 сентября.