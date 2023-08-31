РФС отправил тысячу футбольных мячей подросткам Таджикистана

Российский футбольный союз направил 1000 футбольных мячей для тренировок и игр детей и подростков в Таджикистан с целью популяризации и развития футбола, сообщает пресс-служба РФС.

« Развитие партнерских отношений с зарубежными федерациями – важный элемент деятельности РФС. Мы с готовностью откликнулись на запрос Федерации футбола Таджикистана, потому что понимаем, – качественная инфраструктура и инвентарь в достаточных количествах необходимы для юных футболистов, им важно проводить с мячом как можно больше времени. РФС готов и дальше развивать сотрудничество с коллегами из Таджикистана, например, в части методической поддержки развития детско-юношеского футбола и подготовки тренерских кадров», - заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

В ноябре 2022 года, накануне товарищеского матча между национальными сборными командами, Российский футбольный союз и Федерация футбола Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие взаимодействия между футбольными сообществами двух стран.