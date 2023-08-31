В «Байере» отреагировали на слухи об интересе клуба к Наиру Тикнизяну 

Пресс-атташе «Байера» Дирк Меш высказался о слухах по поводу интереса «фармацевтов» к фланговому защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

Ранее появилась информация, что 24-летний футболист может присоединиться к леверкузенскому клубу текущим летом.

«Это фейк», — приводит слова Меша «Спорт-Экспресс».

Тикнизян играет в составе «Локомотива» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне за железнодорожников армянин провёл девять матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет два с половиной миллиона евро.