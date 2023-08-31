ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В ЦСКА прокомментировали информацию по блокировке трансфера Капишаба

Ранее об этом сообщил журналист Андре Эрнан в социальной сети.
31 августа 2023 18:39
автор: Степан Шереметьев

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о блокировке трансфера защитника «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишаба из-за опасений бразильского клуба в непредоставлении армейцами банковских гарантий.

«В СМИ распространяется неверная информация о непредоставлении нашей стороной банковских гарантий по платежу за Жуниньо Капишаба, по которому клубы уже достигли принципиальной договорённости. Это неправда. Нам в письменной форме сообщили о блокировке трансфера со стороны австрийского головного офиса «Ред Булл», а обсуждения банковских гарантий не было в принципе. Однако мы не оставим попыток приобрести игрока и используем все доступные на сегодняшний день варианты, чтобы усилить необходимую позицию», — приводит слова Брейдо Sport24.

Ранее об этом сообщил журналист Андре Эрнан в социальной сети.

источник: Sport24.ru
Агент Эджуке объяснил, как выступление игрока за ЦСКА помогло ему в дальнейшей карьере 
В настоящее время нигериец играет в составе «Антверпена».
31.08.2023 18:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Черышев может попасть в окончательную заявку «Венеции»
Россиянин может сохранить место в итальянском клубе.
31.08.2023 18:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
В «Байере» отреагировали на слухи об интересе клуба к Наиру Тикнизяну 
Ранее сообщалось, что немецкая команда заинтересована в игроке «Локомотива».
31.08.2023 18:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
РФС отправил тысячу футбольных мячей подросткам Таджикистана
Мячи направлены с целью популяризации и развития футбола.
31.08.2023 18:08
Футбол
автор: Александр Евграфов
Оглашён состав сборной Англии на матчи с Украиной и Шотландией
Встречи состоятся 9 и 12 сентября.
31.08.2023 18:05
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии 
Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии 
Португалец выиграл борьбу за награду у бывшего игрока «Зенита» Малкома. 
31.08.2023 18:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мешков обслужит матч Кубка России на плавучем доке в Баренцевом море
Матч пройдёт с участием команды из Медиалиги.
31.08.2023 18:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
Данил Глебов рассказал, как узнал о ближайших матчах сборной России 
В сентябре национальная команда проведёт тренировочный сбор и примет участие в контрольных играх.
31.08.2023 17:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.