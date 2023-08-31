В ЦСКА прокомментировали информацию по блокировке трансфера Капишаба

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о блокировке трансфера защитника «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишаба из-за опасений бразильского клуба в непредоставлении армейцами банковских гарантий.

«В СМИ распространяется неверная информация о непредоставлении нашей стороной банковских гарантий по платежу за Жуниньо Капишаба, по которому клубы уже достигли принципиальной договорённости. Это неправда. Нам в письменной форме сообщили о блокировке трансфера со стороны австрийского головного офиса «Ред Булл», а обсуждения банковских гарантий не было в принципе. Однако мы не оставим попыток приобрести игрока и используем все доступные на сегодняшний день варианты, чтобы усилить необходимую позицию», — приводит слова Брейдо Sport24.

Ранее об этом сообщил журналист Андре Эрнан в социальной сети.