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Черышев может попасть в окончательную заявку «Венеции»

Россиянин может сохранить место в итальянском клубе.
31 августа 2023 18:41
автор: Александр Кожевников

Российский полузащитник Денис Черышев может попасть в окончательную заявку клуба серии В «Венеции» на сезон-2023/24. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как сообщается, клубы двух высших лиг Италии имеют право вносить изменения в свои заявочные листы до 2 сентября, это касается включения и исключения из них игроков, которые находятся на контрактах.

На сегодняшний день Черышев находится в заявке «Венеции», за которую провёл в общей сложности 10 минут в первых двух турах.

источник: «Советский спорт»
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