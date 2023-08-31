Агент Эджуке объяснил, как выступление игрока за ЦСКА помогло ему в дальнейшей карьере 

Агент полузащитника «Антверпена» Чидеры Эджуке, Атта Анеке заявил, что игра за ЦСКА в чемпионате России сделала его клиента сильнее.
Ранее бельгийский клуб пробился в групповую стадию Лиги чемпионов через квалификацию.
«Эджуке хорошо приняли в новом клубе. Чидера счастлив, что у него будет возможность сыграть в Лиге чемпионов. Конечно, Эджуке благодарен ЦСКА и болельщикам за проведённые годы в Москве. На мой взгляд, чемпионат России сделал его сильнее», – приводит слова Анеке Metaratings.ru.
Эджуке играл в составе ЦСКА на протяжении двух лет (2020-2022). За московскую команду он провёл 65 матчей, отметился десятью забитыми мячами и отдал восемь ассистов.
источник: Metaratings.ru