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«Зенит» продлил контракт с Барриосом

Ранее сообщалось, что игрок может перебраться в Англию.
«Зенит» продлил контракт с Барриосом
31 августа 2023 18:54
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Санкт-петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником команды Вильмаром Барриосом.

Новое соглашение 29-летнего колумбийца рассчитано до конца сезона-2026/27.

Предыдущий контракт спортсмена был рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что зимой Барриос получил предложение перейти в английский «Ноттингем Форест», однако боссы петербургского клуба попросили колумбийца остаться в команде до лета, чтобы помочь выиграть РПЛ. Тем не менее, игрок подписал новое соглашение.

источник: ФК «Зенит»
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