«Зенит» продлил контракт с Барриосом

Санкт-петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником команды Вильмаром Барриосом.

Новое соглашение 29-летнего колумбийца рассчитано до конца сезона-2026/27.

Предыдущий контракт спортсмена был рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что зимой Барриос получил предложение перейти в английский «Ноттингем Форест», однако боссы петербургского клуба попросили колумбийца остаться в команде до лета, чтобы помочь выиграть РПЛ. Тем не менее, игрок подписал новое соглашение.