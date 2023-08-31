«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время арендует футболиста «Тоттенхэма» 

Фланговый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон в скором времени перейдёт на правах аренды в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.

Как утверждает источник, испанский футболист получил разрешение на прохождение медицинского осмотра ради присоединия к стану манкунианцев. Сообщается, что «красные дьяволы» отказались от идеи покупки защитника «Челси» Марка Кукурельи и по-прежнему работают над трансфером хавбека Софьяна Амрабата из «Фиорентины».

Сезон-2022/2023 Регилон провёл в аренде в «Атлетико». За «матрасников» он отыграл 12 матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в десять миллионов евро.