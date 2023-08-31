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«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время арендует футболиста «Тоттенхэма» 

Игрок принадлежит лондонскому клубу с 2020 года.
«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время арендует футболиста «Тоттенхэма» 
31 августа 2023 19:11
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Фланговый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон в скором времени перейдёт на правах аренды в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.

Как утверждает источник, испанский футболист получил разрешение на прохождение медицинского осмотра ради присоединия к стану манкунианцев. Сообщается, что «красные дьяволы» отказались от идеи покупки защитника «Челси» Марка Кукурельи и по-прежнему работают над трансфером хавбека Софьяна Амрабата из «Фиорентины».

Сезон-2022/2023 Регилон провёл в аренде в «Атлетико». За «матрасников» он отыграл 12 матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

источник: The Athletic
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