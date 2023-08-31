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Павел Кукуян обслужит матч ЦСКА — «Зенит» в 7-м туре РПЛ 

Армейцы примут на своём поле питерскую команду 3 сентября. 
Павел Кукуян обслужит матч ЦСКА — «Зенит» в 7-м туре РПЛ 
31 августа 2023 19:24
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Стали известны судейские назначения на матчи 7-го тура чемпионата России.

Как сообщает пресс-служба РФС, главным арбитром центральной встречи тура между ЦСКА и «Зенитом» был назначен Павел Кукуян. Его помощниками станут Алексей Лунёв и Владимир Миневич. На месте резервного судьи оказался Артур Фёдоров. Отвечать за работу VAR будут Евгений Турбин и его ассистент Максим Гаврилин. В роли инспектора выступит Сергей Мацюра.

На домашний матч «Ростова» с московским «Динамо» назначены следующие рефери: Василий Казарцев (главный арбитр), Егор Болховитин и Рашид Абусуев (ассистенты судьи), Вера Опейкина (резервный арбитр), Рафаэль Шафеев (VAR), Рустам Мухтаров (AVAR), Сергей Хральцов (инспектор).

Матчи 7-го тура Российский Премьер-Лиги пройдут 2 и 3 сентября. О судейских бригадах остальных игр можно узнать на официальном телеграм-канале РФС.

источник: РФС
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