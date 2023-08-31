Месси и Ди Мария получили вызов в сборную Аргентины на отборочные матчи ЧМ-2026

Стал известен состав сборной Аргентины на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2026 с Эквадором и Боливией.

В список из 33 футболистов попали ключевые игроки национальной команды на победном для нее ЧМ-2024 Лионель Месси и Анхель Ди Мария.

Заявка сборной Аргентины на сентябрь 2023:

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Франко Армани («Ривер Плейт»), Вальтер Бенитес (ПСВ), Хуан Муссо («Аталанта»).

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Николас Отаменди («Бенфика»), Николас Тальяфико («Лион»), Гонсало Монтьель («Ноттингем Форест»), Герман Пеццеллья («Бетис»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Маркос Сенези («Борнмут»), Лукас Эскивель («Атлетико Паранаэнсе»);

Полузащитники: Родриго Де Пауль («Атлетико Мадрид»), Леандро Паредес («Рома»), Гвидо Родригес («Реал Бетис»), Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Эксекьель Паласиос («Байер»), Энцо Фернандес («Челси»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм») Тьяго Алмада («Атланта Юнайтед»), Факундо Буонанотте («Брайтон»), Алан Веласко («Даллас»), Бруно Сапелли («Атлетико Паранаэнсе»);

Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Лукас Бельтран («Фиорентина»), Анхель Корреа («Атлетико»), Тьяго Алмада («Атланта Юнайтед»).

Матч с Эквадором состоится 8 сентября, встреча с Боливией пройдет 12 сентября.