«Торпедо» не ведёт переговоры о переходе Дениса Глушакова

Руководство «Торпедо» не рассматривает вариант с приглашением бывшего полузащитника «Спартака», «Химок» и «Пари НН» Дениса Глушакова и не вступало с ним в переговоры.

Ранее появилась информация, что 36-летний игрок близок к переходу в московскую команду.

«Торпедо» не ведет и не вело переговоры с Глушаковым», — приводит заявление пресс‑службы автозаводцев «Матч ТВ».

По окончании сезона-2022/2023 Глушаков покинул «Пари НН» на правах свободного агента. Всего за нижегородский клуб он провёл девять матчей и отличился одним забитым мячом.