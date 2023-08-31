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«Торпедо» не ведёт переговоры о переходе Дениса Глушакова

Ранее сообщалось, что сделка находится на финальном этапе. 
31 августа 2023 19:45
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Торпедо» не рассматривает вариант с приглашением бывшего полузащитника «Спартака», «Химок» и «Пари НН» Дениса Глушакова и не вступало с ним в переговоры.

Ранее появилась информация, что 36-летний игрок близок к переходу в московскую команду.

«Торпедо» не ведет и не вело переговоры с Глушаковым», — приводит заявление пресс‑службы автозаводцев «Матч ТВ».

По окончании сезона-2022/2023 Глушаков покинул «Пари НН» на правах свободного агента. Всего за нижегородский клуб он провёл девять матчей и отличился одним забитым мячом.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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