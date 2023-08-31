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Мирослав Клозе получил награду Президента УЕФА

Бывший немецкий футболист удостоился приза за выдающиеся достижения в карьере.
31 августа 2023 20:09
автор: Глеб Шевяков

Экс-нападающий сборной Германии Мирослав Клозе стал обладателем награды Президента УЕФА-2023. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Приз был вручён 45-летнему немцу во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Его отметили за выдающиеся достижения в футболе, высокий профессионализм и выдающиеся личностные качества.

Клозе завершил профессиональную карьеру футболиста в 2016 году. На клубном уровне он выступал за «Лацио», «Баварию», «Вердер» и «Кайзерслаутерн». Он является чемпионом мира по футболу 2014 года и остаётся лучшим бомбардиром в истории мундиаля с 16 забитыми мячами.

источник: UEFA (УЕФА)
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