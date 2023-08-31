Гвардиола признан лучшим тренером прошлого сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу лучшим тренером года.

Помимо испанца на награду претендовали экс-тренер «Наполи» Лучано Спаллетти и Симоне Индзаги («Интер»).

В прошедшем сезоне «Манчестер Сити» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира «Интер» (1:0). Горожане также выиграли чемпионат и Кубок Англии.

Лучшим тренером женской команды стала Сарина Вигман, которая возглавляет женскую сборную Англии с 2021 года. На женском чемпионате мира 2023 года национальная команда под её руководством вышла в финал турнира, где уступила сборной Испании (0:1).