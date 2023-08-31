Эрлинг Холанд признан лучшим игроком года по версии УЕФА

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал победителем в номинации «Игрок года» по версии УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба футбольной организации.

В борьбе за награду 23-летний футболист обошёл форварда «Интера Майами» Лионеля Месси и своего одноклубника Кевина де Брёйне.

В июле 2022 года он присоединился к команде Хосепа Гвардиолы и в своём дебютном сезоне за «горожан» стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и завоевал Лигу чемпионов.

По итогам сезона-2022/2023 он также стал лучшим бомбардиром АПЛ, записав на свой счёт 36 забитых мячей в 35 проведённых матчей.