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Эрлинг Холанд признан лучшим игроком года по версии УЕФА

В прошлом сезоне норвежец в составе «Манчестер Сити» завоевал требл.
31 августа 2023 20:17
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал победителем в номинации «Игрок года» по версии УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба футбольной организации.

В борьбе за награду 23-летний футболист обошёл форварда «Интера Майами» Лионеля Месси и своего одноклубника Кевина де Брёйне.

В июле 2022 года он присоединился к команде Хосепа Гвардиолы и в своём дебютном сезоне за «горожан» стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и завоевал Лигу чемпионов.

По итогам сезона-2022/2023 он также стал лучшим бомбардиром АПЛ, записав на свой счёт 36 забитых мячей в 35 проведённых матчей.

источник: UEFA (УЕФА)
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