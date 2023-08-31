УЕФА признала Айтану Бонмати лучшей футболисткой прошлого сезона

Лучшей футболисткой сезона-2022/2023 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций была признана полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

25-летней испанке удалось выиграть борьбу за награду у двух других претенденток – у своей соотечественницы из «Реала» Ольги Кармоны и нападающего «Челси» Саманты Керр.

Бонмати является четырёхкратной чемпионкой Испании и обладательницей Кубка страны. Она два раза становилась чемпионкой Европы в составе женских молодёжных сборных Испании.