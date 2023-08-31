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Экс-футболист ЦСКА назвал человека, который был самым агрессивным на тренировках команды

Равиль Нетфуллин поделился своим мнением.
31 августа 2023 20:48
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин, выступавший за московский ЦСКА, назвал самого агрессивного футболиста армейцев в тот период времени.

Нетфуллин находился в системе ЦСКА с 2011 по 2014 год и провел 10 матчей за красно-синих.

«О, от Вернблума больше всего прилетало на тренировках! Причем я не скажу, что он акцентировался только на молодых — доставалось абсолютно всем. Понтус — чисто шведский викинг. Даже на тренировках никого не щадил — рубил всех, как лесоруб. Хотя за полем был адекватным парнем», — заявил Нетфуллин в интервью Sport24.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год, трижды становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка страны, один раз выигрывал Кубок России.

источник: Sport24.ru
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