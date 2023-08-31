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Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА с «Зенитом» в РПЛ 

Команды встретятся 3 сентября в Москве. 
31 августа 2023 20:53
автор: Глеб Шевяков

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин предположил, как будет складываться матч 7-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом».

«ЦСКА и «Зенит» — две команды, претендующие на все наши награды, которые есть. Какой будет футбол? На мой взгляд, футбол будет в тактическом плане достаточно осторожный, потому что это борьба за очки, которые могут принести в дальнейшем золотые медали. У каждой команды свои козыри. У ЦСКА очень хорошая оборона, у «Зенита» хорошая средняя линия и атака. Наверное, тренеры сделают акцент на свои сильные стороны», — приводит слова 76-летнего специалиста «Матч ТВ».

Очный матч ЦСКА и «Зенита» в рамках Российской Премьер-Лиги состоится 3 сентября на домашней арене армейцев в Москве. В настоящий момент московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице национального первенства, набрав десять очков после шести матчей. Сине-бело-голубые находятся на второй позиции с 13 очками.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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