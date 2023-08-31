Матео Кассьерра: стать лучшим бомбардиром РПЛ? Я совершенно об этом не думаю

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался о бомбардирской гонке в РПЛ.

«Есть ли желание стать лучшим бомбардиром РПЛ? Я совершенно об этом не думаю. Привык работать изо дня в день, впереди нас ждёт много игр. Вся борьба за призы, в том числе индивидуальные, завершится ещё нескоро. Я счастлив, что мне удалось ударно начать чемпионат, но самое главное, чтобы в конце сезона «Зенит» смог взять золото. Если я смогу по итогам сезона находиться в списке лучших бомбардиров чемпионата, то мне будет приятно. Для меня это не цель, ведь главное — помогать команде любыми способами», — сказал Кассьерра в интервью «Евро-Футбол.ру».

Кассьерра провёл в текущем сезоне шесть матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.