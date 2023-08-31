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«Карабах» сыграл вничью с «Олимпией» и вышел в групповой этап Лиги Европы

В первом квалификационном матче азербайджанский клуб обыграл своего соперника. 
31 августа 2023 21:04
автор: Глеб Шевяков

Завершился ответный матч квалификации плей-офф Лиги Европы между «Карабахом» и «Олимпией».

Очная встреча закончилась со счётом 1:1.

За команду из Агдама забитым мячом отметился Турал Байрамов, который реализовал пенальти на 24-й минуте. Словенская команда ответила голом Диогу Пинту на 36-й минуте.

Российский голкипер «скакунов» Андрей Лунёв всю игру провёл на скамейке запасных.

Таким образом, благодаря победе в первом матче со счётом 2:0 «Карабах» пробился в групповой этап Лиги Европы-2023/2024.

источник: «Советский спорт»
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