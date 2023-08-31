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Игрок «Спартака» Бабич рассказала, что уже успел прочувствовать братство России и Сербии

Ранее футболист пополнил московский клуб.
31 августа 2023 21:23
автор: Степан Шереметьев

Сербский новичок «Спартака», защитник Срджан Бабич рассказал о братской дружбе между сербами и русскими.

«Россия и Сербия — братские народы. Уже успел это почувствовать Во время игры с «Динамо» я видел сербские флаги на трибуне. Очень горжусь этим, — приводит слова игрока Sport24.

Ранее появилась информация, что трансфер 27-летнего футболиста обойдётся москвичам в пять миллионов евро. Зарплата игрока составит 1,5 млн евро в год.

Добавим, в сезоне-2023/2024 Бабич в составе «Альмерии» сыграл один матч и не отметился результативными действиями. На его счету четыре игры за сборную Сербии.

источник: Sport24.ru
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