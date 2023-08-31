Отец Сазонова сообщил, что футболист получал предложения из Англии 

Андрей Сазонов, отец новичка «Торино» Сабы Сазонова признался, что у сына имелись несколько предложений от английских команд.

Сегодня, 31 августа, туринский клуб объявил о переходе 21-летнего защитника из «Динамо». Стороны заключили четырёхлетний контракт.

«Был ли интерес из Англии? Не просто интерес, а предложения. Не хочу концентрироваться на этом. Были визиты, встречи, но мы считаем, что до английской Премьер-Лиги мы не доросли. А на Чемпионшип по разным причинам не согласны», — приводит слова Сазонова-старшего Sport24.ru.

Сазанов играл в составе «Динамо» с 2021 года. Всего за московскую команды он сыграл 44 матча и отличился одним забитым мячом.