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Отец Сазонова сообщил, что футболист получал предложения из Англии 

В четверг, 31 августа, грузинский игрок перешёл в «Торино». 
31 августа 2023 21:29
автор: Глеб Шевяков

Андрей Сазонов, отец новичка «Торино» Сабы Сазонова признался, что у сына имелись несколько предложений от английских команд.

Сегодня, 31 августа, туринский клуб объявил о переходе 21-летнего защитника из «Динамо». Стороны заключили четырёхлетний контракт.

«Был ли интерес из Англии? Не просто интерес, а предложения. Не хочу концентрироваться на этом. Были визиты, встречи, но мы считаем, что до английской Премьер-Лиги мы не доросли. А на Чемпионшип по разным причинам не согласны», — приводит слова Сазонова-старшего Sport24.ru.

Сазанов играл в составе «Динамо» с 2021 года. Всего за московскую команды он сыграл 44 матча и отличился одним забитым мячом.

источник: Sport24.ru
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