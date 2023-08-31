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Силкин — о Лиге чемпионов: чем лучше соперник, тем почётнее будет удачное выступление Захаряна

«Реал Сосьедад» попал в сильную группу.
31 августа 2023 21:44
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил группу «Реала Сосьедад» в Лиге чемпионов.

«Чем лучше соперник, тем почетнее будет его удачное выступление. От него местные болельщики ждут многого. Сейчас про группу говорить рано. Будет ли он играть — вот в чём главный вопрос. «Интер», конечно, престижный соперник. Итальянские команды стоят особняком. Они в тактическом плане всегда впереди всей планеты. Очень жёсткие у них команды, умеют компактно играть. Будет непросто», приводит слова Силкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Реал Сосьедад» попал в группу D, в которой встретится с «Бенфикой», «Интером» и «РБ Зальцбург».

Первые матчи групповой стадии Лиги чемпионов состоятся 19-20 сентября.

источник: «Спорт-Экспресс»
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