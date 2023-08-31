Ташуев оценил переход Сазонова в «Торино»

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал переход защитника сборной Грузии Сабы Сазонова из московского «Динамо» в итальянский «Торино».

«Сазонов попал в неплохой европейский клуб, в середняк Серии А. Мы с солигорским «Шахтёром» играли против «Торино» в Лиге Европы. Там в Турине шикарный стадион и великолепная болельщицкая поддержка, богатые клубные традиции. «Торино» в самом городе даже более популярен в какой-то степени, чем «Ювентус», — приводит слова Ташуева «Евро-Футбол.Ру».

Сазанов играл в составе «Динамо» с 2021 года. Всего за московскую команды он сыграл 44 матча и отметился одним забитым мячом.

31 августа туринский клуб объявил о переходе 21-летнего защитника из «Динамо». Стороны заключили четырёхлетний контракт.