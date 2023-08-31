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«Буде-Глимт» с Хайкиным в составе пробился в групповой этап Лиги конференций 

Норвежский клуб в двухматчевом противостоянии оказался сильнее «Сепси». 
31 августа 2023 21:54
автор: Глеб Шевяков

«Буде-Глимт» дома одержал победу над «Сепси» из Румынии в ответном матче квалификации Лиги конференций.

Очная встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля. Победу норвежцы добыли в дополнительное время.

В составе победителей дубль оформил Амаль Пеллегрино (29-я, 100-я минуты), гол забил Сондре Серли (24). За гостей забитыми мячами отличились Ишник Алими (42) и Роланд Варга (46).

Российский вратарь домашней команды Никита Хайкин провёл на поле всю игру.

Первый матч футбольных клубов завершился вничью (2:2) и таким образом «Буде-Глимт» вышел в групповой этап Лиги конференций.

источник: «Советский спорт»
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