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Агент Барриоса заявил, что игрок вел переговоры с несколькими клубами

Ранее футболист продлил контракт с «Зенитом».
31 августа 2023 22:01
автор: Степан Шереметьев

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал новость о продлении контракта колумбийского хавбека с петербургским клубом.

Сегодня «Зенит» объявил о пролонгации соглашения с Барриосом до лета 2027 года.

«Мы вели переговоры с несколькими клубами, которые заинтересованы в Вильмаре. Однако, игрок и «Зенит» приняли решение продолжать сотрудничество. У Барриоса не было желания покинуть клуб, но он знал про интерес со стороны и рассматривал разные предложения», — сказал Поссо в беседе с Sport24/

источник: Sport24.ru
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