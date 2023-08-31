Агент Барриоса заявил, что игрок вел переговоры с несколькими клубами

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал новость о продлении контракта колумбийского хавбека с петербургским клубом.

Сегодня «Зенит» объявил о пролонгации соглашения с Барриосом до лета 2027 года.

«Мы вели переговоры с несколькими клубами, которые заинтересованы в Вильмаре. Однако, игрок и «Зенит» приняли решение продолжать сотрудничество. У Барриоса не было желания покинуть клуб, но он знал про интерес со стороны и рассматривал разные предложения», — сказал Поссо в беседе с Sport24/