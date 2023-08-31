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«Арис», «Шариф», «Спарта» и «Славия» пробились в групповой этап Лиги Европы

В четверг, 31 августа, команды провели ответные матчи квалификации еврокубка. 
31 августа 2023 22:28
автор: Глеб Шевяков

Завершились четыре ответных матча квалификационного этапа плей-офф Лиги Европы сезона-2023/2024.

В результате проведённых встреч «Арис» оказался сильнее словацкого «Слована», разгромив соперника со счётом 6:2.

«Шериф» победил фарерский «КИ Клаксвик» благодаря победному голу Армеля Зохури (2:1).

Пражская «Спарта» дома одержала разгромную победу над «Динамо» из Загреба (4:1).

А «Славия», несмотря на поражение от украинской «Зари» в ответном матче (1:2), удалось выйти в группового раунд турнира благодаря победе в первой встрече (2:0).

Таким образом, «Арис», «Шариф», «Спарта» и «Славия» стали участниками группового этапа Лиги Европы-2023/2024.

источник: «Советский спорт»
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