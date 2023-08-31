ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Эдгар Севикян отказал России ради выступления за сборную Армении 

Игрок является уроженцем Москвы и воспитанником «Локомотива».
31 августа 2023 22:41
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Пари НН» Эдгар Севикян сообщил, что принял решение играть за национальную команду Армении, поэтому не сможет выступать за сборную России.

Ранее 22-летний футболист был включён в заявку команды Валерия Карпина на сентябрьский тренировочный сбор.

«Дорогие друзья! Как вы уже, наверное, знаете, моё имя в списке 49 приглашённых футболистов на тренировочный сбор сборной России. Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты! Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры. Однако на данный момент я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении», – приводит слова нападающего пресс-служба нижегородского клуба.

Севикян присоединился к «Пари НН» в июле 2022 года после своего ухода из «Леванте». В текущем сезоне за команду Сергея Юрана он провёл девять матчей и отличился тремя забитыми мячами. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 500 тысяч евро.

источник: ФК «Нижний Новгород»
«Фиорентина» пробилась в групповой этап ЛК, обыграв «Рапид». Кокорин вышел на 87-й минуте
«Фиалки» добились прохода в следующий раунд благодаря голу в концовке второго тайма.
31.08.2023 23:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Отец Сазонова признался, кто содействовал трансферу Сабы из «Динамо» в Европу
Футболист перебрался в «Торино».
31.08.2023 22:57
Футбол
автор: Степан Шереметьев
ПАОК с Оздоевым победил «Хартс» в ответном матче и вышел в групповой этап Лиги конференций
ПАОК с Оздоевым победил «Хартс» в ответном матче и вышел в групповой этап Лиги конференций
Греческий клуб отправил в ворота соперника четыре безответных мяча.
31.08.2023 22:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Арис», «Шариф», «Спарта» и «Славия» пробились в групповой этап Лиги Европы
В четверг, 31 августа, команды провели ответные матчи квалификации еврокубка. 
31.08.2023 22:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Барриоса заявил, что игрок вел переговоры с несколькими клубами
Ранее футболист продлил контракт с «Зенитом».
31.08.2023 22:01
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Буде-Глимт» с Хайкиным в составе пробился в групповой этап Лиги конференций 
Норвежский клуб в двухматчевом противостоянии оказался сильнее «Сепси». 
31.08.2023 21:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ташуев оценил переход Сазонова в «Торино»
Игрок продолжит карьеру в Италии.
31.08.2023 21:45
Футбол
автор: Александр Кожевников
Силкин — о Лиге чемпионов: чем лучше соперник, тем почётнее будет удачное выступление Захаряна
«Реал Сосьедад» попал в сильную группу.
31.08.2023 21:44
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.