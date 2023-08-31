Эдгар Севикян отказал России ради выступления за сборную Армении 

Форвард «Пари НН» Эдгар Севикян сообщил, что принял решение играть за национальную команду Армении, поэтому не сможет выступать за сборную России.

Ранее 22-летний футболист был включён в заявку команды Валерия Карпина на сентябрьский тренировочный сбор.

«Дорогие друзья! Как вы уже, наверное, знаете, моё имя в списке 49 приглашённых футболистов на тренировочный сбор сборной России. Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты! Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры. Однако на данный момент я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении», – приводит слова нападающего пресс-служба нижегородского клуба.

Севикян присоединился к «Пари НН» в июле 2022 года после своего ухода из «Леванте». В текущем сезоне за команду Сергея Юрана он провёл девять матчей и отличился тремя забитыми мячами. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 500 тысяч евро.