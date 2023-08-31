ПАОК с Оздоевым победил «Хартс» в ответном матче и вышел в групповой этап Лиги конференций

Футболисты ПАОКа дома одержали разгромную победу над «Хартсом» в ответном матче квалификации плей-офф Лиги конференций.
Очная встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
За чёрно-белых дубль оформил Тайсон (16-я, 71-я минуты), по голу забили Брандон (23) и Иоаннис Константелиас (58).
По итогам двухматчевого противостояния ПАОК обыграл «Хартс» со счётом 6:1 и тем самым вышел в групповой этап Лиги Европы.
Лига Конференций.
Квалификация. Плей-офф.
Ответный матч.
ПАОК (Греция) – «Хартс» (Шотландия) – 4:0 (2:0)
Голы: Тайсон, 16, 71. Брандон, 23. Константелиас, 58.
Первый матч: 2:1.
источник: «Советский спорт»