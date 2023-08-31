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ПАОК с Оздоевым победил «Хартс» в ответном матче и вышел в групповой этап Лиги конференций

Греческий клуб отправил в ворота соперника четыре безответных мяча.
ПАОК с Оздоевым победил «Хартс» в ответном матче и вышел в групповой этап Лиги конференций
31 августа 2023 22:53
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК ПАОК

Футболисты ПАОКа дома одержали разгромную победу над «Хартсом» в ответном матче квалификации плей-офф Лиги конференций.

Очная встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

За чёрно-белых дубль оформил Тайсон (16-я, 71-я минуты), по голу забили Брандон (23) и Иоаннис Константелиас (58).

По итогам двухматчевого противостояния ПАОК обыграл «Хартс» со счётом 6:1 и тем самым вышел в групповой этап Лиги Европы.

Лига Конференций.

Квалификация. Плей-офф.

Ответный матч.

ПАОК (Греция) – «Хартс» (Шотландия) – 4:0 (2:0)

Голы: Тайсон, 16, 71. Брандон, 23. Константелиас, 58.

Первый матч: 2:1.

источник: «Советский спорт»
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