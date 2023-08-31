Отец Сазонова признался, кто содействовал трансферу Сабы из «Динамо» в Европу

Андрей Сазонов, отец новобранца итальянского «Торино» Сабы Сазонова, рассказал, кто помог его сыну перебраться в клуб Серии А из московского «Динамо».

«Кто помог осуществить трансфер в «Торино»? Айрат Имамов. Эта сделка — плод нашей с ним совместной работы. Также хочу поблагодарить за содействие в реализации сделки Германа Ткаченко и Валерио Джуффриду (представляет интересы Алексея Миранчука), — рассказал Сазонов-старший в интервью Sport24.

Сазонов играл в составе «Динамо» с 2021 года. Всего за московскую команды он сыграл 44 матча и отметился одним забитым мячом.

31 августа туринский клуб объявил о переходе 21-летнего защитника из «Динамо». Стороны заключили четырёхлетний контракт.