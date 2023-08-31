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«Фиорентина» пробилась в групповой этап ЛК, обыграв «Рапид». Кокорин вышел на 87-й минуте

«Фиалки» добились прохода в следующий раунд благодаря голу в концовке второго тайма.
«Фиорентина» пробилась в групповой этап ЛК, обыграв «Рапид». Кокорин вышел на 87-й минуте
31 августа 2023 23:04
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

«Фиорентина» на своём поле одержала победу над «Рапидом» в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций.

Очная встреча встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

За итальянский клуб дубль оформил нападающий Николас Гонсалес (59-я, 90-я минуты).

Российский форвард домашней команды Александр Кокорин вышел на поле на 87-й минуте, однако не отличился результативными действиями.

Благодаря победе в два мяча «Фиорентина» вышла в групповой этап Лиги конференций. В первом матче клуб Серии А потерпел поражение от «Рапида» со счётом 0:1.

Лига конференций.

Квалификация. Плей-офф.

Ответный матч.

«Фиорентина» (Италия) – «Рапид» (Австрия) – 2:0 (1:0)

Голы: Гонсалес, 59, 90.

Первый матч: 0:1.

источник: «Советский спорт»
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