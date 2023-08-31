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Аргентинский защитник Масоэро покинул состав «Пари НН»

Контракт футболиста был рассчитан до июня 2025 года.
31 августа 2023 23:18
автор: Александр Евграфов

Аргентинский защитник Габриэль Масоэро покинул «Пари НН», сообщил генеральный директор клуба Давид Мелик‑Гусейнов в своём Telegram-канале.

«Пришло время сказать «до свидания!» Футбольный клуб «Пари НН» и футболист Лукас Габриэль Масоэро приняли решение прекратить сотрудничество. Выражаю слова благодарности Лукасу за время, проведенное в команде, и желаю раскрыть свой потенциал в других клубах. Уверен, опыт, полученный Лукасом в «ПАРИ НН», станет для него полезным и одним из самых незабываемых», - говорится в сообщении.

28‑летний Масоэро выступал за нижегородский клуб с лета 2021 года, его контракт был рассчитан до июня 2025 года. В составе команды он провел 58 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

После шести туров нижегородская команда идёт на 10-м месте, набрав 7 очков.

источник: ФК «Нижний Новгород»
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