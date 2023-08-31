«Лацио» объявил о переходе Маттео Гендузи из «Марселя» 

«Лацио» арендовал полузащитника «Марселя» Маттео Гендузи до лета 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба «орлов».

Как утверждает источник, столичная команда заплатит за аренду француза один миллион евро. Сообщается, что в сделку включена обязательная опция выкупа футболиста за 12 миллионов и дополнительные пять миллионов в случае определённых достижений игрока. Также французская команда получит 10% от последующей продажи полузащитника.

В прошедшем сезоне Гендузи в составе «Марселя» принял участие в 43 встречах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.