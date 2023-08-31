Дортмундская «Боруссия» подписала лучшего бомбардира Бундеслиги-2022/2023

Нападающий «Вердера» Никлас Фюллькруг перешёл в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает пресс-служба чёрно-жёлтых.

Как утверждает источник, стороны заключили трудовое соглашение до конца сезона-2025/2026.

Согласно информации СМИ, сумма сделки составила 13 миллионов евро.

Фюллькруг выступал за «Вердер» с 2019 года. Всего за «бременских музыкантов» он сыграл 124 матча, отметился 49 забитыми мячами и отдал 16 результативных передач. Также он принял участие в девяти играх сборной Германии и забил семь голов.

В сезоне-2022/2023 30-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии (16 голов).