Президент «ПСЖ» высказался о будущем Килиана Мбаппе в клубе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о будущем форварда клуба Килиана Мбаппе.

Отметим, что действующее соглашение с 24-летним футболистом истекает в июне 2024 года.

«У нас был очень хороший разговор с Килианом. Он великолепный игрок, большая личность и профессионал. Новый контракт с Мбаппе? Я не хочу об этом говорить. Он – игрок «ПСЖ», — цитирует Аль-Хелаифи RMC Sport.

Летом стало известно, что Мбаппе отказался от автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025. Отмечалось, что Килиан хочет перейти в «Реал».

Накануне в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» и нападающий договорились о новом соглашении, которое будет рассчитано до 2026 года.