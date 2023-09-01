«Днепр-1» стал первым клубом в истории, вылетевшим из отбора всех трех еврокубков за один сезон

Украинский клуб «Днепр-1» установил антирекорд в еврокубках.

Команда не смогла квалифицироваться ни в один из трех турниров в течение одного сезона.

Отметим, что в квалификации Лиги чемпионов «Днепр-1» уступил по итогам двух матчей греческому «Панатинаикосу» (). В отборе Лиги Европы украинский клуб был слабее чешской «Славии».

Накануне «Днепр-1» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Конференций проиграл словацкому «Спартаку» из Трнавы (1:2 доп.время). Первая игра завершилась вничью.