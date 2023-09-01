Бывший форвард «Динамо» Терёхин высказался о продаже Сабы Сазонова в «Торино»

Экс-нападающий «Динамо» Олег Терёхин назвал возможную причину ухода из клуба защитника Сабы Сазонова.

Напомним, что 21-летний футболист подписал контракт с итальянским «Торино». Соглашение рассчитано до середины 2027 года.

«Видимо, в «Динамо» решили, что лучше продать футболиста. Наверное, потому, что у него был только год по контракту. Может быть, продлевать не стали бы. Какие‑то деньги за него заплатят, и, стало быть, «Динамо» он не так нужен. Он парень молодой, изначально играл неплохо, но потом какие‑то ошибки были. Просто опыта ещё нет», - цитирует Терёхина «Матч ТВ».

Сазонов провёл 44 матча в составе «Динамо», в которых забил один гол.