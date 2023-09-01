Четыре футболиста из РПЛ вызваны в сборную Колумбии на матчи в сентябре

Федерация футбола Колумбии опубликовала список игроков, которые будут готовиться к матчам отбора на чемпионат мира 2026 года.

Отметим, что в национальную команду вызваны 26 футболистов. В состав попали четыре представители РПЛ. Речь идет о нападающем Матео Кассьерре и полузащитники Вильмаре Барриосе (оба - «Зенит»), хавбеке«Динамо» Хорхе Карраскале и форварде «Краснодара» Джоне Кордоба.

Сборной Колумбии предстоит провести две игры. подопечные Нестора Лоренсо встретятся с Венесуэлой (7 сентября) и Чили (12 сентября).