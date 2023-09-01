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Тренер «Лорьяна» Ле Брис выступил против приобретения нападающего «Локомотива» Изидора

Контракт француза с железнодорожниками рассчитан до середины 2026 года.
01 сентября 2023 09:55
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 1 сентября, спортивный обозреватель Le Parisien Бенжамен Хуарес сообщает в своих социальных сетях о том, что французский «Лорьян» завершил переговоры по возможному трансферу форварда «Локомотива» Вильсона Изидора.

Согласно данным источника, сам француз хотел бы перейти в «Лорьян», но наставник клуба Режис Ле Брис выступил против этого перехода.

Также сообщалось о том, что в покупке Изидора заинтересованы «Марсель» и «Метц». Действующий контракт французского нападающего с железнодорожниками рассчитан до середины 2026 года.

источник: Le Parisien
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