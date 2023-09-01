Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал самую важную вещь в мире

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о том, какую вещь считает самой важной в мире.

«Думаю, сон – самая важная вещь в мире. Для хорошего сна нужны лишь синие очки, блокирующие все сигналы в спальне, – обычно я их ношу по три часа перед сном», — сказал Холанд в интервью подкасту Impaulsive.

Ранее, норвежский нападающий стал победителем в номинации «Игрок года» по версии УЕФА. В июле 2022 года он присоединился к команде Хосепа Гвардиолы и в своём дебютном сезоне за «горожан» стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и завоевал Лигу чемпионов. По итогам сезона-2022/2023 он также стал лучшим бомбардиром АПЛ, записав на свой счёт 36 забитых мячей в 35 проведённых матчей.