«Интер» усилится полузащитником «Аякса» Классеном

Полузащитник «Аякса» Дави Классен продолжит свою карьеру в «Интере».

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Николо Скира, клуб из Амстердама отпустил 30-летнего футболиста в Италию бесплатно. Контракт с Классеном будет заключён до лета 2025 года.

Отмечается, что »Интер» выплатит »Аяксу» небольшой бонус, если итальянский клуб попадёт в Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

В прошлом сезоне Дави провел 46 матчей, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и три голевые передачи.