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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе голкипера Алтая Байындыра

Ранее он выступал за «Фенербахче».
01 сентября 2023 11:25
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 1 сентября, официальный сайт «Манчестер Юнайтед» сообщает о том, что турецкий голкипер Алтай Байындыр переходит в английский клуб.

Манкунианцы подписали с экс-вратарем «Фенербахче» контрактное соглашение до середины 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Таким образом, 25-летний Байындыр стал первым турецким игроком в истории «красных дьяволов».

По информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» заплатил «Фенербахче» за переход голкипера 7 млн евро. В текущем сезоне Алтай успел сыграть четыре матча за стамбульский клуб, в которых пропустил два гола.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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