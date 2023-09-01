ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Украинец Яремчук прилетел в Испанию для подписания соглашения с «Валенсией»

Ранее он выступал за «Брюгге».
01 сентября 2023 11:44
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 1 сентября, Deportes COPE Valencia сообщает в своих социальных сетях о том, что форвард «Брюгге» Роман Яремчук продолжит карьеру в Ла Лиге.

Согласно данным источника, украинец уже прилетел в Испанию с целью подписания контракта с «Валенсией».

Отмечается, что 2 сентября нападающий пройдет медосмотр, после чего поставит подпить в соглашении с «летучими мышами».

Напомним, минувший сезон Яремчук провёл в составе бельгийского «Брюгге». Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 12 млн.

источник: «Советский спорт»
Чемпион Европы Бонуччи стал игроком «Униона»
Футболист выступал за «Ювентус» на протяжении 12 лет.
01.09.2023 12:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Луческу высказался о вылете киевского «Динамо» из еврокубков
Впервые за 18 лет команда не сможет принять участия в групповой стадии европейских турниров.
01.09.2023 12:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кроос рассказал, почему никогда не перейдет в клуб Саудовской Аравии
Футболист продолжает критиковать коллег.
01.09.2023 11:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Коул Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити»
В текущем сезоне он успел выиграть Суперкубок УЕФА за «горожан».
01.09.2023 11:50
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе голкипера Алтая Байындыра
Ранее он выступал за «Фенербахче».
01.09.2023 11:25
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Интер» усилится полузащитником «Аякса» Классеном
Сделка должна быть оформлена до закрытия трансферного окна.
01.09.2023 11:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал самую важную вещь в мире
По его мнению – это сон.
01.09.2023 10:38
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Каирский «Аль-Ахли» интересуется форвардом «Ахмата» Конате
Буркинийский нападающий может продолжить карьеру в чемпионате Египта.
01.09.2023 10:32
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.