Украинец Яремчук прилетел в Испанию для подписания соглашения с «Валенсией»

Сегодня, 1 сентября, Deportes COPE Valencia сообщает в своих социальных сетях о том, что форвард «Брюгге» Роман Яремчук продолжит карьеру в Ла Лиге.

Согласно данным источника, украинец уже прилетел в Испанию с целью подписания контракта с «Валенсией».

Отмечается, что 2 сентября нападающий пройдет медосмотр, после чего поставит подпить в соглашении с «летучими мышами».

Напомним, минувший сезон Яремчук провёл в составе бельгийского «Брюгге». Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 12 млн.