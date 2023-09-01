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Коул Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити»

В текущем сезоне он успел выиграть Суперкубок УЕФА за «горожан».
01 сентября 2023 11:50
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 1 сентября, официальный сайт лондонского «Челси» объявил о переходе в команду Коула Палмера, ранее выступавшего за «Манчестер Сити».

21-летний английский полузащитник подписал с «аристократами» соглашение на семь лет с возможностью продления ещё на один сезон.

«Он продемонстрировал свой талант и потенциал в самых сложных ситуациях и представлял сборную Англии на молодёжном чемпионате Европы этим летом. Он, несомненно, готов к следующему шагу, и мы рады, что он сделает его в «Челси», — прокомментировали переход Палмера спортивные директора Лоуренс Стюарт и Пол Уинстэнли.

Напомним, полузащитник является воспитанником «горожан». В текущем сезоне Палмер сыграл три встречи, в которых забил два гола. Также он успел выиграть Суперкубок УЕФА за «Сити».

источник: ФК «Челси»
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