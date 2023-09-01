ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Луческу высказался о вылете киевского «Динамо» из еврокубков

Впервые за 18 лет команда не сможет принять участия в групповой стадии европейских турниров.
01 сентября 2023 12:15
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу оценил игру команды в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с «Бешикташем».

Игра завершилась победой турецкой команды со счетом 1:0. Первый матч «Бешикташ» выиграл со счетом 3:2. «Динамо» завершило выступление в еврокубках

«Бешиктaш» потратил много денег, в егo составе выступают опытные игрoки, и в этом плане нам конкурировать с ними oчень тяжело. Но я гоpжусь своими игроками, дaже с таким сильным соперником они сыгрaли достойно и предстaвили свою страну на международной арене», — приводит «Динамо» слова Луческу.

Румынский специалист возглавляет клуб из Киева с июля 2020 года.

источник: «Советский спорт»
Чемпион Европы Бонуччи стал игроком «Униона»
Футболист выступал за «Ювентус» на протяжении 12 лет.
01.09.2023 12:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кроос рассказал, почему никогда не перейдет в клуб Саудовской Аравии
Футболист продолжает критиковать коллег.
01.09.2023 11:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Коул Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити»
В текущем сезоне он успел выиграть Суперкубок УЕФА за «горожан».
01.09.2023 11:50
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Украинец Яремчук прилетел в Испанию для подписания соглашения с «Валенсией»
Ранее он выступал за «Брюгге».
01.09.2023 11:44
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе голкипера Алтая Байындыра
Ранее он выступал за «Фенербахче».
01.09.2023 11:25
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Интер» усилится полузащитником «Аякса» Классеном
Сделка должна быть оформлена до закрытия трансферного окна.
01.09.2023 11:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал самую важную вещь в мире
По его мнению – это сон.
01.09.2023 10:38
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Каирский «Аль-Ахли» интересуется форвардом «Ахмата» Конате
Буркинийский нападающий может продолжить карьеру в чемпионате Египта.
01.09.2023 10:32
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.