Чемпион Европы Бонуччи стал игроком «Униона»

«Унион» официально объявил о переходе итальянского защитника Леонардо Бонуччи.

Ранее в СМИ появилась информация, что 36-летний экс-футболист «Ювентуса» подписал с клубом из Берлина контракт на сезон опцией продления еще на 12 месяцев.

В минувшем сезоне Бонуччи провел 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

Отметим, что «Унион» сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов. Команда из Германии попала в квартет с итальянским «Наполи», испанским «Реалом» и португальской Брагой.