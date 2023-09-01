Эдгар Севикян может дебютировать за сборную Армении в октябре

В Федерации футбола Армении рассказали подробности решения 22-летнего полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна выступать за национальную команду.

Ранее футболист нижегородского клуба отказался от приглашения в сборную России.

«Футболист сообщил о желании и готовности выступать за Армению. На данный момент ФФА занимается оформлением всех необходимых документов, которые позволят Севикяну сыграть за национальную сборную Армении уже в октябре», — заявил пресс-атташе ФФА Айк Карапетян в интервью с изданием Sport24.

Напомним, с 2016 по 2022 год Савикян выступал за юношеские и молодежные сборные России.