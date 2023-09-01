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Палмер прокомментировал свой переход из «Манчестер Сити» в «Челси»

Англичанин подписал контракт с лондонцами на семь лет.
01 сентября 2023 13:43
автор: Виталий Овсянников

Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал свой переход в лондоский коллектив.

21-летний англичанин отметил, что рад стать частью нового для себя коллектива. Кроме того, ему понравился спортивный проект «Челси».

«Я рад приступить к работе, подписание контракта доставило мне огромное удовольствие. Я присоединился к «Челси», потому что проект клуба выглядит неплохо и здесь я смогу попытаться продемонстрировать свои таланты. Это молодая и голодная до побед команда, и, надеюсь, мы сможем сделать что-то особенное», — цитирует Палмера официальный сайт «Челси».

21-летний английский полузащитник подписал с «аристократами» соглашение на семь лет с возможностью продления ещё на один сезон. Коул Палмер является воспитанником «горожан». В текущем сезоне Палмер сыграл за «горожан» три встречи, в которых забил два гола. Также он успел выиграть Суперкубок УЕФА за «Сити».

источник: ФК «Челси»
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